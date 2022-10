Formula 1, Norris sul Budget Cap: “punizione rapida e severa”

SportFair

Il gran premio del Giappone di Formula 1 ha visto il successo di Max Verstappen, l’olandese si è laureato campione del Mondo anche grazie alla penalità nei confronti di Leclerc. La giornata di domani sarà molto importante sul fronte del Budget Cap e sulle questioni di Red Bull e Aston Martin che avrebbero sforato il limite di spesa.

Lando Norris ha chiesto alla FIA una decisione veloce ma soprattutto severa: “la punizione deve essere rapida e severa, certamente. Poiché le squadre cercano di trovare tempo sul giro e di essere il più efficienti possibile in ogni singola cosa che fanno, ogni investimento in più, anche se piccolo, è un grande vantaggio”, le parole ai britannici dell’Independent.

“Il budget cap è stato introdotto per dare a tutti i team una migliore possibilità di lottare, così facendo diventa solo una misura ingiusta. Dovrebbe esserci una penalità piuttosto pesante per chi oltrepassa il limite, anche perché non si tratta solo di un impatto diretto sulle prestazioni in mista, ma anche di un effetto a catena per gli anni successivi: se riesci a iniziare una nuova era con il piede giusto, allora ti manterrai in testa per un bel po’ di anni, e questo farà una grande differenza”.