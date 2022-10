SportFair

Esordio amaro per Fabio Fognini al torneo ATP di Gijon: il tennista ligure, dopo aver vinto il primo set e perso il secondo, ha alzato bandiera bianca, abbandonando il match.

Fognini si trovava sotto di due game al terzo set nel match contro Guinard, quando ha deciso di fermarsi e ritirarsi, si pensa per un problema fisico. Guinard, dunquye, accede agli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in cemento indoor della città spagnola, dove ad attenderlo c’è Cerundolo.