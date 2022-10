Pesante sconfitta di Fognini a Napoli: Carreno-Busta trionfa in due set

SportFair

Dopo la vittoria di ieri ed il conseguente tuffo in mare, Fognini è tornato in campo già nella serata di ieri per il match contro Carreno Busta valido per gli ottavi di finale del torneo ATP di Napoli.

La partita, però, come sta accadendo ogni sera ormai da diversi giorni, è stata sospesa a causa dell’eccessiva umidità, che rende il campo da gioco troppo scivoloso e mette a rischio l’incolumità dei giocatori.

La sfida è ripresa questa mattina a Napoli e per Fognini non c’è stato nulla da fare. Il tennista ligure, che si trovava sotto già di tre game, non è riuscito mai ad essere incisivo e a mettere in difficoltà il suo rivale spagnolo, che è andato in scioltezza verso una vittoria facile.

Carreno Busta, numero 15 al mondo, ha trionfato in appena 51 minuti, con un doppio 6-1, staccando il pass per i quarti di finale, nei quali sfiderà Kecmanovic.

A seguire i match degli altri due italiani ancora in gara, Berrettini e Musetti.