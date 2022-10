Finalmente si riparte! Ricomincia il Gp del Giappone: a disposizione dei piloti circao 50 minuti di gara

SportFair

Dopo una lunga, lunghissima attesa, i piloti della Formula 1 si possono finalmente preparare per tornare in pista. I campioni delle quattro ruote hanno disputato solo 3 giri, a seguito dei quali è stato necessario sospendere il Gp del Giappone a causa dell’incessante pioggia e delle previsioni che non promettevano niente di buono.

Bandiera rossa dunque a Suzuka, dove Sainz è uscito di pista e dove i piloti hanno dovuto attendere molto prima di poter tornare a gareggiare. La Race Direction ha finalmente comunicato che l’attività in pista può ricominciare: alle 16.15 locali, dunque alle 9.15 italiane riparte il Gp del Giappone.

Considerando il numero di giri che si potrebbero disputare in questo lasso di tempo che i piloti hanno a disposizione Verstappen, vincendo, potrebbe prendere 13 punti e, dunque, i festeggiamenti per il titolo iridato saranno rimandati al prossimo round.