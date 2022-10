Filippo Ganna è il più forte al mondo! Titolo iridato con record mondiale nell’Inseguimento: doppietta azzurra con Milan

A Parigi l’Italia del ciclismo su pista sta facendo ancora faville. Gli azzurri non si fermano più e oggi l’Italia intera è impazzita ancora una volta grazie ad uno stratosferico Filippo Ganna. Pochi giorni dopo aver stabilito il nuovo record dell’ora, il campione azzurro ha stracciato tutti nell’inseguimento ai Mondiali su pista.

Ganna ha dominato la finale col nuovo primato assoluto di 3’59”636, mettendosi al collo uno splendido oro. SuperPippo conquista il suo quinto titolo iridato su pista e l’Italia è pazza di gioia per una fantastica doppietta italiana: alle spalla di TopGanna, infatti, si è piazzato Jonathan Milan.

Ordine d’arrivo

1. Filippo GANNA in 3’59”636 (nuovo record del mondo) media 60,091 km/h

2. Milan (Ita) in 4’03”790

3. Oliveira (Por) in 4’08″273

4. Bigham (Gb) in 4’09”956.