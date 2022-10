Caso Budget Cap, la FIA ha deciso: comunicate le sanzioni per Red Bull

SportFair

Era attesa nel pomeriggio, con la conferenza stampa delle 18.30, la comunicazione della sanzione della Red Bull per lo sforamento del budget cap. La FIA, però, ha sorpreso tutti e ha anticipato la comunicazione della decisione, avvenuta dopo aver raggiunto un accordo, con patteggiamento, col team di Milton Keynes.

La Federazione ha comunicato che la Red Bull ha sforato il tetto massimo di spesa di circa 2,2 milioni di dollari. Un superamento dell’1.6%. Se il credito d’imposta fosse stato applicato correttamente, però la FIA avrebbe cosiderato la violazione di 0,5 milioni di dollari, quindi dello 0,3%.

Le sanzioni

Come anticipato nei giorni scorsi, la FIA ha deciso di sanzionare la Red Bull con una multa di 7 milioni e una riduzione del 10% dei tempi di sviluppo dell’auto.

La nota della FIA

“La Red Bull Racing è stata giudicata essere in violazione. Tuttavia l’Amministrazione del Cost Cap ha riconosciuto che la Red Bull Racing ha agito in modo cooperativo durante l’intero processo di revisione e ha cercato di fornire tempestivamente informazioni e prove aggiuntive quando le sono state richieste; che questo è il primo anno di piena applicazione del Regolamento finanziario e che non vi è alcuna accusa o prova che la RBR abbia cercato in qualsiasi momento di agire in malafede, in modo disonesto o fraudolento, né che abbia intenzionalmente nascosto alcuna informazione all’Amministrazione del Cost Cap”, si legge nella nota della FIA.