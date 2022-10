Fernando Alonso senza specchietto! Penalizzato, ma Alpine non ci sta: critiche alla FIA

SportFair

Fernando Alonso è stato penalizzato di 30 secondi al termine del Gran Premio degli Stati Uniti, terminato in settima posizione con una vettura danneggiata dopo un brutale incidente causato da Lace Stroll. Una sanzione che costa caro allo spagnolo dell’Alpine, che finisce così in 15ª posizione.

La sanzione di Fernando Alonso è stata emessa dopo una protesta del team Haas, scagliatosi contro Alonso per aver guidato prima con lo specchietto allentato e poi senza.

I commissari hanno ritenuto che “l’Alpine A522 di Fernando Alonso fosse in condizioni precarie dopo l’incidente“. “L’articolo 3.2 del Regolamento Sportivo di Formula 1 è chiaro: un’auto deve essere in condizioni di sicurezza durante una gara, e in questo caso l’auto 14 non lo era. Questa è una responsabilità della squadra Alpine“, si legge nella nota della FIA.

Il disappunto dell’Alpine

Alpine ha condiviso sui propri social media che “Il team BWT Alpine F1 è deluso di aver ricevuto una penalità di tempo post-gara per la sua vettura numero 14 (Fernando Alonso) al Gran Premio degli Stati Uniti di oggi, il che purtroppo significa che Fernando cade fuori dalle posizioni a punti Il team ha agito correttamente e ha ritenuto che la vettura fosse strutturalmente sicura dopo l’incidente di Fernando con Lance Stroll al giro 22 della gara con lo specchietto laterale destro staccato dal telaio a causa dei danni causati dall’incidente causato da Stroll”

“La FIA ha il diritto di far bandiera nero-arancio su un’auto durante la gara se la ritiene non sicura e, in questa occasione, ha valutato l’auto e ha deciso di non alzare bandiera. Inoltre, dopo la gara, la FIA ​​il delegato tecnico ha ritenuto che l’auto fosse legale“, si è difesa l’Alpine, che si è poi scagliata contro Haas per una denuncia “fuori tempo”.

Critiche alla FIA

Tuttavia, diversi piloti non sono stati d’accordo con questa dura punizione per Alonso. Molti si sono espressi attraverso i social network. “Questo è tutto molto confuso per me. Alonso ha messo in gioco la sua vita per due ore dando il massimo e poi ha preso una penalità di 30 secondi perché ha perso lo specchietto retrovisore? Capisco che ovviamente non è l’ideale, ma sembra eccessivo per me, soprattutto quando abbiamo visto diverse piastre terminali dell’ala anteriore allentate“, afferma Karun Chandhok, ex pilota e commentatore.