Alonso penalizzato ad Austin, il retroscena: “la FIA avrebbe dato l’ok per continuare a correre”

SportFair

La stagione 2022 di Formula 1 sta per volgere al termine. I piloti sono pronti ad affrontare un nuovo weekend di gara, in Messico, il terz’ultimo dell’anno, ma ancora si parla di quanto accaduto in Texas.

Durante il Gp degli Stati Uniti, Fernando Alonso è stato coinvolto in un brutto incidente con Stroll e a fine gara, dopo una pazzesca rimonta, è stato penalizzato con 30 secondi per aver corso in maniera non sicura poichè il suo specchietto è stato prima traballante e poi si è staccato dalla sua monoposto.

Haas dopo la gara di Austin ha presentato una protesta per quanto acceduto e la FIA l’ha accolta, penalizzato Alonso. L’Alpine si è subito detta in disaccordo con la scelta della Federazione, presentando ricorso: non è stata esposta una bandiera nera con cerchio arancione e, inoltre, la monoposto di Alonso ha superato le verifiche di fine gara.

Sembra inoltre che anche la protesta della Haas sia arrivata troppo tardi: 24 minuti dopo del limite consentito. Oggi in Messico si discuterà di questo episodio, ma intanto trapelano dettagli fondamentali.

“Mi è stato rivelato che l’Alpine sarebbe infuriata perchè qualcuno della FIA gli avrebbe dato l’ok per continuare a correre con lo specchietto instabile“, ha svelato il giornalista britannico Joe Saward.