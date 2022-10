Giornata magica in Europa: successi di Roma, Fiorentina e Lazio

SportFair

Giornata magica per i colori italiani in Europa, si sono giocate le partite della quinta giornata di Europa e Conference League. In serata tre punti importantissimi per la Roma contro L’HJK, la gara si è conclusa sul risultato di 1-2. Scatto importante in classifica della squadra di Mourinho che si giocherà la qualificazione nell’ultima giornata.

La gara si sblocca al 41′ con Abraham, l’attaccante anticipa tutti con un colpo di testa. Nel secondo tempo i padroni di casa trovano il pareggio con Hetemaj, al 62′ l’autogol di Hoskonen. Nel finale gol annullato ai padroni di casa. Finisce 1-2, la squadra di Mourinho si giocherà la qualificazione nell’ultima partita contro il Ludogorets con la necessità di vincere.

La Lazio è scesa in campo contro il Midtjylland, un avversario protagonista di un buon rendimento nella fase a gironi. La classifica del Gruppo F è cortissima, ma la squadra di Maurizio Sarri ha fatto uno scatto importantissimo. I biancocelesti si schierano con Zaccagni, Cancellieri e Felipe Anderson. L’inizio dei danesi è sorprendente, il Midtjylland passa in vantaggio con Isaksen su grave errore della difesa biancoceleste. Poi si registra la grande reazione della Lazio che ribalta tutto con il solito Milinkovic-Savic e Pedro. Finisce 2-1, la Lazio al primo posto con 8 punti.

In Conference League la Fiorentina è riuscita ad avere la meglio del Basaksehir, le due squadre si giocheranno il primo posto nell’ultima partita del girone. Vantaggio del club turco che la sblocca con un gol di Aleksic. Grande reazione dei viola e pareggio di Jovic. Nella ripresa è ancora il serbo a siglare il definitivo 2-1. Fiorentina e Basaksehir al primo posto del girone con 10 punti.