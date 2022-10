EuroBasket 2023 Women Qualifiers: a Napoli i prossimi impegni dell’Italia

SportFair

Sarà il PalaBarbuto di Napoli a ospitare i prossimi due impegni degli EuroBasket 2023 Women Qualifiers, in vista dell’Europeo che si disputerà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno del prossimo anno.

Le Azzurre scenderanno in campo il 24 novembre contro la Svizzera (ore 19.00) e il 27 con la Slovacchia (ore 19.00), nella sfida che con ogni probabilità deciderà la squadra prima classificata del girone H.

La squadra di Lino Lardo arriva al doppio impegno di Napoli forte delle due vittorie ottenute nel corso della prima finestra, giocata a novembre 2021, quando le Azzurre passarono in Slovacchia (66-69) e poi si imposero sul Lussemburgo al PalaCattani di Faenza (82-48). L’Italia affronterà gli ultimi due impegni delle qualificazioni a febbraio 2023: il 9 in casa del Lussemburgo e il 12 ospite della Svizzera.

In ogni caso, con un doppio successo in occasione delle sfide in programma a Napoli, l’Italia sarebbe già certa della qualificazione e del primo posto nel girone H.

All’EuroBasket Women 2023 si qualificano 14 squadre, ovvero le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde dei 10 gironi. Nel caso in cui Slovenia e Israele fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificherebbero anche la quinta e la sesta migliore seconda. FIBA ha confermato l’esclusione dai Qualifiers e quindi dall’Europeo di Russia e Bielorussia, a seguito della guerra in Ucraina.

La Nazionale Femminile ha giocato a Napoli solo tre volte nel corso della sua storia e le prime due uscite sono state in occasione di gare amichevoli: nel 1954 il successo sul Belgio (51-50), nel 1996 il ko con gli Stati Uniti (46-86) e poi nel 2004 la vittoria sull’Ungheria (71-66) in una sfida valida per le Qualificazioni all’EuroBasket Women 2005.

Nei prossimi giorni sarà attivata la vendita dei biglietti per le due partite, previste una serie di agevolazioni per i tesserati FIP e per le società del territorio campano.

Il calendario del girone H

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia 66-69; Lussemburgo-Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo 82-48; Svizzera-Slovacchia 50-65

Classifica: Italia 2-0, Slovacchia, Svizzera 1-1; Lussemburgo, 0-2

24 novembre 2022

Italia-Svizzera; Lussemburgo-Slovacchia

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia; Svizzera-Lussemburgo

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia; Slovacchia-Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia; Slovacchia-Lussemburgo

I Gironi

Girone A: Belgio, Bosnia Erzegovina, Germania, Macedonia del Nord

Girone B: Francia, Ucraina, Lituania, Finlandia

Girone C: Spagna, Ungheria, Romania, Islanda

Girone D: Turchia, Slovenia, Polonia, Albania

Girone E: Serbia, Croazia, Bulgaria

Girone F: Montenegro, Danimarca, Austria (Russia squalificata)

Girone G: Grecia, Gran Bretagna, Portogallo, Estonia

Girone H: Lussemburgo, Slovacchia, Italia, Svizzera

Girone I: Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Irlanda (Bielorussia squalificata)

Girone L: Svezia, Lettonia, Israele