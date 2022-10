Empoli-Milan, il gol di Rebic scatena le proteste: la rimessa laterale è irregolare | VIDEO

SportFair

La partita dell’ottava giornata di Serie A tra Empoli e Milan ha regalato grande spettacolo, in particolar modo la gara si è sbloccata nel finale e sono stati realizzati tre gol nel recupero. Tre punti d’oro per la squadra di Stefano Pioli che continua la corsa scudetto, buona prestazione della compagine di Zanetti che è in grado di conquistare la salvezza.

La gara si sblocca al 79′ con un gol di Rebic su disattenzione dell’Empoli. In pieno recupero il pareggio di Bajrami su punizione, poi la grande reazione dei rossoneri con Ballo-Touré e Leao. Si sono scatenate le proteste sul primo gol del Milan. Tonali ha battuto la rimessa laterale circa 10 metri più avanti. Il Var non può intervenire in queste situazioni, è stata una disattenzione di arbitro e assistenti.