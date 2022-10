La carica dei 101 (come i gol di Dzeko): il bosniaco trascina l’Inter contro il Sassuolo

SportFair

E’ tornata l’Inter. La squadra si Simone Inzaghi conferma il successo in Champions League contro il Barcellona e torna molto competitiva anche in campionato, è sicuramente una candidata allo scudetto nonostante l’inzio di stagione deludente e il distacco in classifica dalla vetta. Il Sassuolo si è confermato un avversario insidioso, ma ha pagato qualche disattenzione.

Il grande protagonista è stato Edin Dzeko, autore di 101 in Serie A: si tratta di un bottino di tutto rispetto. Simone Inzaghi si schiera con la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez, il Sassuolo risponde con Lauriente, Pinamonti e Emil Konradsen Ceide.

La prima occasione è per il Sassuolo, il portiere Onana respinge su Frattesi. Subito una reazione dell’Inter, Lautaro Martinez non riesce a concretizzare. Alla fine del primo tempo i nerovardi rischiano di passare, ma il vantaggio è dell’Inter: rete numero 100 di Dzeko su assist di Dumfries. Al 60′ il Sassuolo trova il pareggio, il marcatore è Frattesi. Al 74′ due episodi decisivi: miracolo di Consigli su Lautaro Martinez, subito dopo il colpo di testa di Dzeko per il definitivo 1-2. L’Inter sale a 15 punti in classifica e prova a recuperare terreno.