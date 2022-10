Dybala al Colosseo: si avvicina ad un tifoso e lo sorprende | FOTO

SportFair

Paulo Dybala ha iniziato con grande entusiasmo la nuova esperienza alla Roma, il suo rendimento è stato di altissimo livello. L’ex calciatore della Juventus si è dimostrato un trascinatore, i gol e gli assist sono stati decisivi per la rincorsa dei giallorossi alle prime posizioni della classifica in Serie A e in Europa League.

La squadra di Mourinho è molto competitiva, l’arrivo di Dybala ha rappresentato la ciliegina sulla torta. L’attaccante argentino è fermo per infortunio, tornerà a disposizione dell’allenatore dopo la sosta per il Mondiale. Dybala si conferma una grande persona anche fuori dal campo, in particolar modo un gesto del calciatore non è passato inosservato. La Joya ha approfittato dell’infortunio per trascorrere una giornata di relax, ammirando le bellezze della Capitale.

L’ex Juventus e la fidanzata Oriana hanno deciso di visitare il Colosseo e sono stati travolti dall’affetto dei tifosi. Un gesto di Dybala è stato molto apprezzato e i dettagli sono stati svelati dalla mamma di un ragazzo. “Hai un nuovo fan. Sei venuto da mio figlio a caso al Colosseo e hai autografato la maglia che indossava. Molto bello!!”.