L’ammissione di Tardozzi: “Ducati deve delle scuse a Bagnaia”

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di MotoGP. A Sepang Pecco Bagnaia si gioca il suo primo match point: domenica, il ducatista, potrebbe festeggiare il suo primo titolo iridato al termine del Gp della Malesia.

Il nuovo weekend di gara è iniziato in salita per Bagnaia, a causa delle condizioni meteo che non hanno messo il ducatista nelle condizioni di poter dare il meglio di sè in pista nelle prove libere.

La Ducati non vuole al momento pensare al titolo, ma al lavoro da svolgere giorno dopo giorno per consentire a Bagnaia di poter lottare senza problemi in pista.

Le scuse di Ducati a Bagnaia

Proprio di alcuni problemi ed errori commessi durante la stagione ha parlato di recente Davide Tardozzi. Intervistato nel podcast ufficiale della MotoGP, il team manager della Ducati ha ammesso che il team ha commesso alcuni errori ai danni di Bagnaia: “la Ducati deve scusarsi in qualche modo con Pecco, perché ci sono volute un paio di gare per assettare la moto nel modo in cui meritava e che gli piace. Sono stati necessari tre, quattro, cinque GP forse. In più, Ducati è l’unica casa che fornisce tante moto competitive fino ad un totale di otto piloti. Nei test pre-stagionali in Indonesia e qui a Sepang, lui era molto indispettito sulla situazione tecnica, ma alla fine, il punto chiave è il rapporto molto stretto che Ducati ha con Pecco. Onestamente, dopo un paio di minuti dalla caduta del Sachsenring abbiamo detto che il campionato era andato. Dopo due ore, le parole erano ‘dobbiamo cercare di recuperare quei punti’, ed è quello che è successo”, queste le parole di Tardozzi.

Gli errori, però, ormai sono soloun vecchio ricordo. Bagnaia ha disputato una seconda metà di stagione impeccabile e lotta adesso per diventare campione del mondo.