Champions League, l’Inter a casa del Barcellona: dove vedere il match di mercoledì

SportFair

Su Prime Video scendono in campo i campioni di Barcellona e Inter per la quarta giornata di UEFA Champions League. In Spagna, la squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare i blaugrana di Xavi a caccia della rivincita dopo il risultato dell’andata a San Siro.

Appuntamento dunque mercoledì 12 ottobre, live e in esclusiva su Prime Video dalle ore 19.30, calcio d’inizio alle ore 21.00. In diretta da un Camp Nou, che è già sold out, ci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Diego Milito e Clarence Seedorf.

La telecronaca di Barcellona – Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23.15 Marco Cattaneo, Luca Toni e Massimo Oddo. Gli highlights di tutte le partite della UEFA Champions League saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì 12.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.