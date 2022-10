Doppietta Mercedes nelle FP2 in Giappone, Leclerc fuori dalla top-10 a Suzuka

SportFair

Il weekend di gara di Suzuka è ufficialmente iniziato. I piloti sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere. Come da previsioni, i campioni delle quattro ruote hanno girato sulla pista bagnata a causa della pioggia e solo sul finale delle FP2 è stato possibile effettuare qualche giro sull’asciutto.

Se al mattino è stato un eccezionale Alonso a piazzarsi davanti a tutti, al termine delle seconde libere è la Mercedes a sorridere: il team di Brackley, infatti, piazza una splendida doppietta, con Russell davanti a Lewis Hamilton. Terzo posto per Max Verstappen, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez. Sessione un po’ più complicata per la Ferrari, con Sainz quarto dietro a Magnussen e Leclerc solo 11°.