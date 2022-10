Dopo un’ora di attesa parte il Gp della Thailandia: bene Bagnaia, disastro Quartararo, il VIDEO della partenza

Dopo quasi un’ora di ritardo, a causa delle condizioni meteo, parte finalmente il Gp della Thailandia. La pioggia ha scombinato i piani e costretto gli organizzatori a far slittare la partenza.

Dopo aver atteso la fine della pioggia e valutato le condizioni della pista, con diversi giri di pista della safety car e qualche giro anche dei piloti, che hanno dato le loro importanti valutazioni, i campioni delle due ruote si sono potuti schierare in griglia di partenza.

Bezzecchi è riuscito a mantenere la leadership alla partenza, nonostante un brivido con Jorge Martin, dopo la splendida pole position conquistata ieri pomeriggio. Bagnaia è riuscito a piazzarsi subito alle spalle del suo amico della Mooney VR46, seguito dal suo compagno di squadra Jack Miller.

Partenza difficilissima per Quartararo, scivolato in 17ª posizione.

🚦 WATCH THE LIGHTS! WE ARE GO IN THAILAND! 🚦

Bezzecchi drops it over the nose of @88jorgemartin to lead! 🚀#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/i9cyUJQbQp

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 2, 2022