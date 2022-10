Domenica mattina il primo match point di Pecco Bagnaia: gli orari del Gp della Malesia e dove vederlo in tv

SportFair

La MotoGp torna subito in pista! Dopo il Gp d’Australia, vinto da Alex Rins, davanti a Marquez e Bagnaia, i piloti si spostano a Sepang, dove domenica si corre il Gp della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2022.

Bagnaia si gioca il suo primo match point e potrebbe festeggiare insieme a Ducati uno storico titolo iridato.

Il weekend di gara della Malesia sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre tu Tv8, in chiaro, andranno in onda in differtina una sintesi delle qualifiche, sabato alle 14.00 e le gare, domenica, dalle 11.15 in poi.

Gli orari del Gp della Malesia

Giovedì 20 ottobre

11.00 Conferenza stampa

venerdì 21 ottobre

3.00 Fp1 Moto3

3.55 FP1 Moto2

4.50 FP1 MotoGP

7.15 FP2 Moto3

8.10 FP2 Moto2

9.05 FP2 MotoGP

sabato 22 ottobre

3.00 FP3 Moto3

3.55 FP3 Moto2

4.50 FP3 MotoGP

6.35 Qualifiche Moto3

7.30 Qualifiche Moto2

8.25 FP4 MotoGP

9.05 Qualifiche MotoGP

Domenica 23 ottobre

4.00 Warm up Moto3

4.20 Warm up Moto2

4.40 Warm up MotoGP

6.00 gara Moto3

7.20 gara Moto2

9.00 gara MotoGP