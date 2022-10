Il ritorno di Djokovic: vince contro Cilic e trionfa al torneo di Tel Aviv

SportFair

Novak Djokovic torna in campo, ufficialmente, dopo quasi tre mesi dall’ultima volta e trionfa al torneo di Tel Aviv. Dopo la vittoria di Wimbledon, il serbo si è messo in mostra per la parentesi alla Laver Cup ma il vero banco di prova è stato in Israele. Il rendimento dell’ex numero uno al mondo è stato di altissimo livello, in serie ha superato Andujar, Pospisil e Safiullin senza mai perdere un set.

Anche la finale è stata senza grossi problemi, Djokovic ha superato Marin Cilic. Nel primo set si registra subito un break ed è a favore del serbo che chiude sul risultato di 6-3. Nel secondo set Djokovic porta a casa subito un break, poi controlla e vince 6-4.