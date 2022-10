La bomba di gossip su Diletta Leotta: “love story con il portiere Karius”

SportFair

Diletta Leotta è una giornalista sportiva molto amata, è sempre chiacchierata sulle riviste di gossip. E’ il volto di Dazn, con un passato su Sky ed è protagonista delle partite del campionato di Serie A. L’ultimo colpo di scena riguarda la vita privata della siciliana: secondo le ultime indiscrezioni riportate sarebbe finita la relazione con il modello, ex velista, Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta avrebbe tolto il segui dai social, a conferma delle ultime voci di rottura. Le notizie di gossip non si sono fermate, la giornalista avrebbe iniziato una frequentazione con Loris Karius. Si tratta di un portiere, salito alla ribalta per la gravissima papera in occasione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Anche le esperienze successive sono state molto deludenti, la carriera dell’estremo difensore non è decollata.

“Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore. In questo momento sembra che la conduttrice stia intensificando gli studi per migliorare il suo inglese. Il lavoro lo richiede e ci sta che si tratti di un semplice aggiornamento professionale. Ma ora, alla luce del rumor, ci domandiamo: che dietro l’arricchimento linguistico ci sia magari anche il desiderio di ampliare i confini del cuore?”, si legge sul settimanale Gente.

Chi è Karius

Loris Sven Karius è un calciatore tedesco, portiere del Newcastle. E’ un classe 1993 che nel corso della carriera ha indossato tante maglie. Soprattutto negli ultimo anni ha evidenziato alcuni limiti tra i pali, è stato autore di errori gravissimi che hanno condizionato le partite. In più non si è dimostrato molto reattivo in uscita. Il suo punto di forza è la reattività sui calci di rigore.

E’ cresciuto nelle giovanili del Manchester City e del Magonza, poi l’esordio nella seconda squadra del club tedesco. Nel 2016 arriva la grande chiamata, l’occasione della vita: il Liverpool. Le prime partite sono state positive, poi il gravissimo errore in occasione della finale di Champions League e la carriera compromessa. Le altre esperienze non sono state entusiasmanti: dal Besiktas all’Union Berlino. Il 12 settembre 2022 è passato da svincolato al Newcastle con un contratto dalla durata fino a gennaio con opzione per prolungare fino a fine stagione. Il suo nome è tornato alla ribalta e sicuramente il motivo non riguarda le prodezze in campo. Le voci di love story con Diletta Leotta sono arrivate anche all’estero. Al momento si tratta solo di indiscrezioni.