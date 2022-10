Verstappen investigato a Suzuka: la decisione dei commissari dopo le qualifiche del Gp del Giappone

SportFair

Max Verstappen ha conquistato la pole position a Suzuka: l’olandese ha terminato davanti a tutti le qualifiche del Gp del Giappone, lasciandosi alle spalle le Ferrari di Leclerc e Sainz.

Pole position, però, in bilico: Verstappen, infatti, è finito sotto investigazione per aver ostacolato Norris nel Q3. Al termine delle qualifiche, l’olandese della Red Bull è andato dai commissari, così come il collega britannico della McLaren, per spiegare la sua versione dei fatti.

Adesso è arrivata la decisione dei commissari: la pole position di Verstappen è stata confermata, per lui una reprimenda.