Cuore e grinta, l’Italia si prende il bronzo Mondiale: USA ko 3-0

Dopo la forte delusione di due giorni fa, l’Italia del volley è riuscita a resettare e a lasciarsi alle spalle l’amarezza per il ko contro il Brasile in semifinale, con un’ottima prestazione in campo oggi.

Le azzurre di Mazzanti sono scese in campo concentrate e motivate, vogliose di riscatto, nella finale per il bronzo dei Mondiali di pallavolo femminile contro gli USA.

L’Italvolley è cresciuta punto dopo punto, con solidità e gioco di squadra, andando a vincere un match strepitoso. L’Italvolley, con cuore e grinta, si prende il bronzo Mondiale, battendo gli Stati Uniti 3-0. Splendida partita di Bosetti, applausi anche per Danesi ed Egonu, determinante anche Lubian.

E’ la prima volta che l’ITalia del volley femminile si mette al collo un bronzo mondiale. Il Bronzo Mondiale rappresenta la terza medaglia assoluta ottenuta dalla nazionale femminile in una rassegna iridata dopo l’Oro 2002 (Berlino) e l’Argento 2018 (Yokohama). La medaglia di oggi si aggiunge alla vittoria della Volleyball Nations League ottenuta a luglio, confermando ancora una volta l’ottimo cammino intrapreso dalle ragazze di Mazzanti nelle ultime stagioni