Il forte gesto di protesta di Cristiano Ronaldo: lascia il campo prima del fischio finale | VIDEO

Si fa sempre più teso il clima in casa Manchester United. Nella sfida di ieri sera all’Old Trafford, vinta dai Reds contro il Tottenham di Antonio Conte, Cristiano Ronaldo ha pubblicamente protestato.

La superastar portoghese ha infatti lasciato il campo una manciata di minuti prima della fine del match, prendendo la via per lo spogliatoio, visibilmente contrariato in volto. La sua assenza non ha comunque rovinato i festeggiamenti, ma il suo gesto sta facendo molto discutere.

Il tecnico dello United Erik Ten Hag aveva usato solo tre delle sue cinque sostituzioni consentite nel momento in cui Ronaldo ha lasciato la panchina e si è diretto verso il tunnel.

“Ci occuperemo di questo giovedì. L’ho visto partire ma non gli ho parlato dopo. Non ci faccio caso, vogliamo concentrarci su questa squadra, è stata una magnifica prestazione di tutti e 11 i giocatori. Stasera festeggiamo il risultato e il resto ci occuperemo giovedì“, ha dichiarato l’allenatore nella conferenza stampa post partita.

E’ stato chiesto a Ten Hag se Ronaldo avesse il permesso per recarsi nello spogliatoio: “in risposta alla tua domanda dico che lo affrontiamo giovedì e quello che abbiamo visto stasera sono stati 11 giocatori che difendono, 11 giocatori che attaccano. C’era anche molta dinamica in attacco. Devo dire, ho detto 11 giocatori, devo correggermi, è stata una prestazione anche dei sostituti entrati che hanno avuto un buon ruolo“.

Nonsi respira dunque una buona aria: Cristiano Ronaldo potrebbe trovare una nuova squadra con l’anno nuovo e, dunque, lasciare un ambiente che ormai gli sta stretto e di certo non si nasconde, mostrando sempre il suo disappunto.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il portoghese non abbia solo lasciato il campo per recarsi negli spogliatoi, ma abbia abbandonato lo stadio per tornare a casa.

Laurie Whitwel :#Cristiano Ronaldo did not go to the dressing room after he was seen coming out through the tunnel, but left the entire stadium before the final whistle ..#MUFC

pic.twitter.com/3L7QsURFeh

— 🅣🅚➑ (@TK_2070) October 20, 2022