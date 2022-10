Cristiano Ronaldo abbandona il campo: la punizione di Ten Hag

SportFair

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Cristiano Ronaldo che abbandona il campo da gioco nella sfida di ieri sera tra Manchester United e Tottenham, vinta dai Red Devils. Un gesto che non è passato inosservato e che oggi il tecnico e la società hanno analizzato e punito.

“Cristiano Ronaldo non farà parte della squadra del Manchester United per la partita di Premier League di questo sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra resta pienamente concentrato sulla preparazione di quell’incontro”, si legge in un comunicato del Manchester United.

Nella conferenza stampa di ieri Ten Hag aveva fatto intendere che sarebbero stati presi dei provvedimenti nei confronti di Ronaldo, anche se nelle sue dichiarazioni ha preferito ‘snobbarlo’ per focalizzarsi sulla splendida prestazione dei suoi giocatori.

Il calciatore portoghese è arrivato puntuale questa mattina alle 10.30 per l’allenamento, ma è destinato ad allenarsi da solo nei prossimi giorni.