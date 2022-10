Coyote Cutee, la tifosa allo stadio in perizoma rischia “una denuncia per atti osceni in luogo pubblico”

SportFair

L’avvio di stagione ha lanciato il Bari, la squadra del presidente De Laurentiis guida la classifica del campionato di Serie B in compagnia di Reggina e Brescia ed è una seria candidata alla promozione. In particolar modo è stato entusiasmante l’ultimo match del torneo cadetto, l’11 di Mignani ha dominato con il punteggio di 6-2 proprio contro il Brescia. La squadra può contare sul sostegno di una tifosa speciale: Coyote Cutee, la ragazza fotograta con il sedere scoperto.

La giovane sta per laurearsi in Comunicazione digitale all’Università di Urbino e una delle sue passioni più grandi è proprio il Bari. E’ molto attiva anche su OnlyFans, piattaforma social in grado di garantire alla super tifosa un guadagno di 4 mila euro al mese. La vicenda potrebbe però portare anche qualche brutta notizia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, la Polizia sta indagando sulla ragazza che “potrebbe essere denunciata per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza”. Il rischio è “di una sanzione amministrativa che potrebbe ammontare a diverse migliaia di euro”.