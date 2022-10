Chi è Coyote Cute, la tifosa del Bari in perizoma allo stadio: “libera di mostrare il corpo” | FOTO

SportFair

Il campionato di Serie B continua a regalare spettacolo, in particolar modo si sta mettendo in mostra una squadra neopromossa: il Bari. L’obiettivo del presidente De Laurentiis è quello di riportare il club in massima categoria e l’avvio è stato da stropicciarsi gli occhi. L’ultima partita contro il Brescia è stata da sogno e si è conclusa sul risultato di 6-2, la squadra di Mignani guida la classifica del torneo cadetto con 15 punti in compagnia di Reggina e Brescia.

Il segreto del rendimento del Bari? Una super tifosa. Ha 21 anni, un diploma scientifico al liceo Arcangelo Scacchi di Bari e studia Comunicazione digitale all’Università di Urbino. Su Instagram è chiamata come “Coyote cute” ed è la ragazza che sabato scorso è stata fotografata in Curva Nord con il sedere scoperto. La tifosa si è raccontanta a BariViva.it.

“Da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo, è una mia scelta consapevole. Il mio corpo nudo deve essere uguale a quello di un uomo. O, perlomeno, non deve creare tutto questo scalpore”.