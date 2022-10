Cosa significa la nuova esultanza di Cristiano Ronaldo? L’interpretazione del gesto | VIDEO

SportFair

Il Manchester United è riuscito a riscattare l’ultima brutta sconfitta nel derby contro il City, la partita di Premier League contro l’Everton si è conclusa sul risultato di 1-2. Nel complesso l’ultimo periodo dei Red Devils è stato molto positivo, la squadra di Ten Hag è riuscita a risolleversi in classifica. Le ultime reti contro l’Everton sono state realizzate da Antony e Cristiano Ronaldo, entrato in campo al 29′ al posto di Martial.

Il portoghese non è sicuramente soddisfatto del rendimento al Manchester United, Cr7 non è più un punto di riferimento e continua a giocare solo spezzoni di partita. Il gol contro l’Everton è stato importante dal punto di vista personale e di squadra, il bottino personale si è arricchito con la marcatura numero 700 con tutte le squadre di club.

Non è passata inosservata l’esultanza di Cristiano Ronaldo, dopo la rete della vittoria ha intrecciato le mani sul petto. Il solito Siuuuu è stato sostituito da un gesto del ‘pisolino’ che ha lasciato spazio all’interpretazione nei confronti di ten Hag: un messaggio al tecnico per le tante partite trascorse in panchina.