Cosa è successo a Verstappen nelle qualifiche a Singapore? Max costretto a fermarsi a poche curve da una pole quasi certa | VIDEO

Colpo di scena alle qualifiche del Gp di Singapore, al termine delle quali la Ferrari festeggia per la splendida pole position di Charles Leclerc: Max Verstappen si è ritirato a pochissime curve dal traguardo durante il suo ultimo tentativo, ad un passo dalla pole.

Verstappen stava facendo un giro miglore di Leclerc quando ha sorpreso tutti rientrando ai box. L’olandese non ha nascosto la sua frustrazione, sfogandosi al team radio con la sua squadra.

Verstappen è stato costretto ad interrompere il suo giro perchè non aveva abbastanza carburante. L’olandese era nove decimi più veloce di Leclerc ma se avesse rischiato sarebbe stato penalizzato con l’ultimo posto in griglia.

