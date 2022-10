NBA, passamontagna e occhiali da sole: Rozier soprende tutti in conferenza stampa | VIDEO

SportFair

Diversi anni fa l’NBA ha stabilito un codice di abbigliamento in modo da impedire ai giocatori di presentarsi alle partite con abiti inappropriati. Alcuni sono arrivati spesso al limite di quella regola, ma Terry Rozier l’ha sicuramente infranta in una conferenza stampa.

Il giocatore degli Hornets si è presentato davanti ai media indossando un passamontagna giallo con una farfalla e occhiali dello stesso colore che poi si è tolto. Così, con quell’aspetto da supereroe, ha trascorso quattro minuti a rispondere alle domande dei giornalisti.

Rozier, uno dei migliori della sua squadra nella sconfitta per 112-124 contro i Pelicans, ha segnato 23 punti, otto rimbalzi e 11 assist. A poco meno di tre minuti dalla fine si è slogato la caviglia destra, anche se è riuscito a continuare a giocare. È arrivato in conferenza stampa con uno stivale che si usa in caso di infortunio articolare e il già citato passamontagna. “È per preparare la prossima partita”, ha spiegato.