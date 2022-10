Pablo Marì accoltellato: le parole del Dottor Chiara dopo l’intervento

SportFair

Attimi di paura e terrore ieri pomeriggio al Centro Commerciale di Assago. Un uomo di 46 anni ha iniziato a correre e urlare, con in mano da un coltello, tra le corsie del Carrefour della struttura, accoltellando a caso diverse persone.

Un cassiere è morto per le ferite da taglio, mentre altre sono ferite, alcune in gravi condizioni. Tra le persone aggredite c’è anche Pablo Marì, difensore del Monza, colpito alle spalle. Il giocatore spagnolo è stato trasportato al Niguarda d’urgenza, dove questa mattina è stato operato per la ricostruzione dei muscoli coinvolti.

Le parolle del Dottor Chiara

Il Dottor Osvaldo Chiara, che ha operato Pablo Marì ha così parlato dell’intervento chirurgico: “l’intervento è stato relativamente semplice, poi fortunatamente c’erano solo due ventri muscolari che erano lesionati, per cui sono stati ricostruiti, adesso ci vorrà un periodo di riposo e con riabilitazione progressiva dal punto di vista delle funzioni d questi muscoli, un paio di mesi per ritornare alla possibilità di lavorare e di giocare“.