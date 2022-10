Come sta Dybala dopo l’infortunio? Le parole di Mourinho sono preoccupanti

SportFair

La Roma ha conquistato tre punti importanti nel posticipo della nona giornata del campionato di Serie A, la gara contro il Lecce si è conclusa sul risultato di 2-1. I padroni di casa passano subito: assist di Pellegrini e colpo di testa vincente di Smalling. Al 26′ un altro episodio chiave: intervento pericoloso ma senza cattiveria di Hjulmand su Belotti, l’arbitro viene richiamato al Var e tira fuori il cartellino rosso.

Il Lecce trova il pareggio con Strefezza, nonostante l’inferiorità numerica. Nel secondo tempo Abraham si procura un calcio di rigore, Dybala supera Falcone ma la Joya si fa male alla coscia ed è costretto a lasciare il campo.

L’infortunio dell’argentino è abbastanza preoccupante come conferma Mourinho nel post-partita: “come sta? Dico male per non dire molto molto male. Rivederlo prima del 2023? Non sono un dottore, non ho parlato con un dottore, ma per la mia esperienza, per come l’ho visto e quello che mi ha detto posso dire che è difficile”.