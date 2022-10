Come sta David Schumacher dopo l’incidente? Papà Ralf: “rottura di una vertebra lombare”

SportFair

Sono stati momenti di grande paura per David Schumacher, figlio di Ralf e nipote di Michael. Nell’ultimo appuntamento di Hockenheim è stato coinvolto in un brutto incidente: era in battaglia per il settimo posto in gara-1 e si è toccato con la Porsche di Thomas Preining. I due sono andati a sbattere contro le barriere a velocità molto alta e il 20enne di Salisburgo ha avuto la peggio.

Schumacher ha riportato una frattura alla vertebra lombare e alcune ferite a un ginocchio. Il nipote di Michael dovrà osservare sei settimane di stop. I dettagli sono stati svelati da papà Ralf, all’agenzia di stampa tedesca Dpa. “Quando David è tornato a casa, si lamentava ancora del mal di schiena. Abbiamo quindi deciso di andare in un ospedale di Salisburgo, per fare una risonanza magnetica. Si è scoperto della vertebra lombare rotta, e i medici gli hanno detto di star fermo per sei settimane”.

Preining aveva accusato Schumacher per l’incidente, la mamma di David, Cora Brinkmann ha messo le cose in chiaro. “David sta andando bene, e questa è la cosa più importante. Devo però dire che non credo sia assolutamente giusto che Thomas Preining faccia commenti negativi su nostro figlio ogni volta, senza alcuna autoriflessione”.