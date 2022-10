Si chiama Cassano, è pugliese, gioca in attacco ed è stato convocato da Mourinho: Claudio sulle orme di FantAntonio | VIDEO

SportFair

La Roma si prepara a scendere in campo nella partita della quarta giornata di Europa League contro il Betis, la squadra di Mourinho dovrà riscattare la sconfitta dell’Olimpico della scorsa partita proprio contro gli spagnoli. L’avvio di stagione dei giallorossi è stato molto positivo, la squadra è molto più forte dal punto di vista tecnico ed è in grado di lottare per posizioni importanti in Europa e in Serie A.

La Roma occupa il terzo posto del girone, ma è ancora pienamente in corsa per la qualificazione. Non potrà permettersi un altro passo falso contro il Betis, un avversario che si è confermato molto insidioso. In Spagna si preannuncia un clima caldissimo, il Betis è reduce dal percorso netto nella fase a gironi.

Vera e propria emergenza per Mourinho, soprattutto in attacco. Lo Special One non potrà contare sulle prestazioni di Zaniolo e Dybala, il primo squalificato e il secondo reduce da un problema muscolare. L’allenatore giallorosso ha così deciso di convocare un nuovo calciatore. Si chiama Cassano, è pugliese e gioca in attacco: non stiamo parlando ovviamente di Antonio, ma di Claudio.

Chi è Claudio Cassano

Claudio Cassano è un calciatore della Roma, nato a Trani nel 2003. E’ un attaccante, la seconda punta è il suo ruolo principale ma è in grado di disimpegnarsi bene anche da trequartista, esterno a destra o a sinistra. E’ cresciuto nelle giovanili del Bisceglie, poi il passaggio alla Roma. Si è messo in mostra con la maglia giallorossa, dall’Under 17 all’Under 19, è stato seguito con molta attenzione da Mourinho e l’allenatore ha deciso di convocarlo per la sfida contro il Betis.

Nell’ultima partita contro l’Inter ha messo a segno un gol incredibile con una giocata al volo. Un punto molto alto è stato raggiunto con la tripletta realizzata contro una squadra di Serie D, il Roma City. I suoi modelli sono il Papu Gomez, Insigne e Mertens, ovviamente anche Leo Messi. E’ un calciatore rapido, bravo nel dribbling ed è migliorato molto anche in zona realizzativa. La convocazione di Mourinho rappresenta un punto di partenza, adesso dovrà dimostrare di essere pronto per un livello così alto.