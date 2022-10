Ciclismo su pista, il quartetto azzurro è d’argento: vince la Gran Bretagna per due decimi, Italia seconda al Mondiale

SportFair

Continua l’appuntamento con il Mondiale di ciclismo su pista e sono arrivate ancora soddisfazioni per i colori italiani. Nella finalissima dell’inseguimento a squadre maschile Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni Manlio Moro sono stati sconfitti dalla Gran Bretagna, protagonista di un oro a sorpresa.

I britannici, schierato con Ethan Vernon, Ethan Hayter, Dan Bigham e Oliver Wood, hanno chiuso un super 3:45.829. Ottima prova anche degli azzurri con 3:46.033. Ai piedi del podio la Danimarca, vice campionessa olimpica in carica che in 3:46.721 ha vinto la finale per il bronzo davanti all’Australia.