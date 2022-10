Stipendio più basso di Pinsoglio e valutazione inferiore a Soulé e Aké: chi è Omer Atzili, l’attaccante che ha condannato la Juve

SportFair

Omer Atzili è diventato il principale protagonista dell’ultima giornata di Champions League. L’attaccante ha condannato la Juventus alla probabile eliminazione nelle fase a gironi, la storia del calciatore israeliano merita di essere raccontata. Il Maccabi Haifa è tornato pienamente in corsa per la qualificazione in Europa League, si giocherà il posto proprio con i bianconeri. Gli israeliani hanno conquistato i primi punti della fase a gironi e la vittoria contro la Juventus è destinata ad entrare nella storia.

Il Maccabi Haifa ha conquistato tre punti meritatissimi, la squadra di Barak Bakhar ha interpretato molto bene la partita, è stata aggressiva e anche dal punto di vista qualitativo ha fatto intravedere buone giocate. Il finalizzatore principale è stato Omer Atzili, autore di due gol di altissimo livello. In particolar modo è stata molto bella la seconda marcatura, un grande tiro che ha infilato Szczesny.

Chi è Omer Atzili

Omer Atzili è un calciatore israeliano, classe 1993. E’ un attaccante, in grado di fare la differenza a destra, è veloce e bravo nel cross e nel tiro. E’ veloce e riesce a saltare l’uomo, è in grado di disimpegnarsi anche a sinistra ed in caso di necessità da prima punta. E’ crescito nelle Giovanili dell’H. Rishon LeZion, poi l’esordio in prima squadra. Nel 2013 si è trasferito al Beitar Gerusalemme, poi l’occasione al Granada. L’esperienza non è stata entusiasmante.

L’avventura più importante dal punto di vista realizzativo è stata con il Maccabi Tel Aviv, ben 29 gol in 67 presenze. Poi il prestito all’APOEL, infine il trasferimento al Maccabi Haifa. E’ stato anche nel giro della Nazionale israeliana.

Una particolarità riguarda l’aspetto economico, il confronto con la Juventus conferma la grande impresa del Maccabi e la debacle del club bianconero. Lo stipendio di Atzili sarebbe di circa 100 mila euro l’anno, ben inferiore addirittura a quello del terzo portiere della Juventus, Pinsoglio. Anche sulla valutazione della rosa non c’è paragone. Analizzando il valore di mercato, Atzili si posiziona addirittura al quinto posto della rosa del Maccabi Haifa con un valore di 1,5 milioni di euro. Il valore di mercato più alto in casa Juventus è quello di Vlahovic con 85 milioni di euro, escludendo il terzo portiere Pinsoglio il valore più basso è quello di Soulé e Akè: 2,5 milioni di euro e comunque più alto di Atzili. “Provo vergogna”, sono state le prime parole di Agnelli dopo la partita. Anche i numeri condannano la squadra di Allegri.