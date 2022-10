Chi è Andrea Abodi? Il nuovo Ministro dello sport e delle politiche giovanili

SportFair

E’ nato il 22 ottobre il nuovo governo di Giorgia Meloni. La premier italiana ha portato al Quirinale la lista dei 24 ministri, assegnando loro la carica. Nel nuovo governo di Meloni, che in campagna elettorale ha tanto puntato anche sullo sport, torna proprio il Ministro dello Sport e delle politiche giovanili.

Il Ministero dello Sport è nato 16 anni fa col Governo Prodi II, ma due anni dopo Berlusconi decise di affidare la delega al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Con Monti tornò il Ministero dello Sport, confermato anche con Letta nel 2013. Josefa Idem, però, durò solo due mesi e da quel momento fino al 2016 non vi fu più un ministro con delega specifica.

Con Renzi, nel 2018, ci fu un nuovo ritorno del Ministro dello Sport, nel Conte I il ruolo fu assegnato al Sottosegretario a Palazzo Chigi, mentre nel Conte II, fino a febbraio 2021, fu Vincenzo Spadafora a ricoprire questo ruolo, l’ultimo Monistro dello Sport.

Adesso, la Premier ha scelto Andrea Abodi.

Chi è Andrea Abodi

Andrea Abodi ha 62 anni ed è romano. Si è laureato in economia e Commercio alla Luiss ed è iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti. Prima manager, Abodi inizia la sua lunga carriera nel mondo dello sport negli anni ’90. Nel ’94 è responsabile per l’Italia di TWI, oggi IMG Media, che produce e commercializza contenuti multimediali sportivi e, sempre nello stesso anno è co-fondatore di Media Partners Group.

Dal 2002 al 2008 è stato consigliere di amministrazione di CONI Servizi Spa e nel 2009 ha organizzato il Mondiale di Baseball in Italia e ha lavorato alla promozione delle candidature Olimpiche per Roma. E’ stato Presidente della Lega Serie B per 8 anni ed è stato vicinissimo anche alla presidenza Figc.

Attualmente Abodi è presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile di sport e cultura.