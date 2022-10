Il caso Swiatek, costretta a rinunciare alla Billie Jean King Cup: “troppo vicina alle Finals, delusa da WTA e ITF”

SportFair

Iga Swiatek è la numero uno al mondo Wta, si è confermata in un momento magico della sua carriera. E’ riuscita ad imporsi agli Us Open e si è dimostrata ancora una volta la più forte. A distanza di poco più di 20 giorni è pronta a tornare in campo ad Ostrava, in Repubblica Ceca. La polacca è però costretta a saltare la Billie Jean King Cup e non potrà rappresentare la propria nazionale. Il motivo? Il programma è previsto dall’8 al 13 novembre a Glasgow, quindi subito dopo le WTA Finals, dal 31 ottobre al 7 novembre a Fort Worth.

Iga Swiatek si è sfogata su Instagram: “ci ho pensato molto e ne abbiamo discusso parecchio con il mio team, ma non riuscirò a giocare a Glasgow per la Billie Jean King Cup. E ciò mi rattrista molto. Mi spiace, perchè gioco per la Polonia ogni volta che ciò è possibile dando sempre il massimo. Giocare in Polonia quest’anno è stato un onore e speravo di rifarlo a fine stagione. Sono delusa dal fatto che gli enti governanti del tennis non siano giunti a un accordo su qualcosa di così basilare come il calendario dei tornei, dando alle giocatrici solo un giorno per viaggiare attraverso il mondo e cambiare il fuso orario. Questa situazione non è sicura per la nostra salute e potrebbe causare infortuni. Ho intenzione di parlare con WTA e ITF per cercare di cambiare qualcosa. Questa situazione è difficile non solo per le giocatrici come me, ma soprattutto per i fan che supportano il nostro sport”.