Caso Red Bull, Wolff rincara la dose: “la pena sia adeguata”

E’ iniziato il weekend di Formula 1, si corre il gran premio degli Stati Uniti. Il primo posto per Max Verstappen è già al sicuro, l’olandese si è laureato campione del Mondo per la seconda volta consecutiva. Il risultato può essere considerato più che meritato, la stagione è ancora in grado di regalare sorprese con la corsa al secondo posto che è apertissima.

In più sono giorni caldissimi per quanto riguarda il caso Red Bull, nel dettaglio non è ancora arrivata la sentenza in relazione allo sforamento del budget cap 2021. Secondo le ultime notizie la Red Bull potrebbe cavarsela con un accordo con la FIA, ma il team principal della Mercedes Toto Wolff continua a chiedere un provvedimento adeguato.

“Il regolamento finanziario è come quello tecnico e sportivo, se vieni squalificato per una violazione tecnica deve avvenire anche per una violazione del regolamento finanziario, anche se è nuovo. Ci deve essere una penalità adeguata, ci sono voci, ma è la Fia che deve finire il lavoro. Non so la reale portata della violazione, ma 1-2 milioni possono decidere un campionato, la Fia deve prendere una decisione che sia significativa, la penalità deve rispecchiare la violazione. Non credo che si possa tornare a mettere in discussione il titolo 2021, la violazione non consente alle regole di farlo, ma serve per il futuro perché sia tutto più equo e chiaro”.