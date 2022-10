Caso Red Bull, le conclusioni sul budget cap rinviate al 10 ottobre: i dettagli

SportFair

Non è arrivata la decisione sul caso Red Bull che ha condizionato gli ultimi giorni della Formula 1. Il riferimento è al Budget Cap con le accuse nei confronti della Red Bull di aver sforato il limite previsto. In particolar modo Mercedes e Ferrari hanno alzato la voce per chiarire la situazione. Le prime indiscrezioni sono state contrastanti tra possibili multe e punti di penalizzazione in campionato.

L’attesa sulla comunicazione rinviata a oggi della Federazione sulle violazioni del Budget Cap era altissima, ma la Fia ha scelto di rimandare ancora. Si dovrà chiarire sulle presunte violazioni di Red Bull e Aston Martin sulle nuove regole finanziarie e il nuovo appuntamento è stato fissato al 10 ottobre.