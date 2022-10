Caso Budget Cap, Red Bull risponde alla FIA: “sorpresa e disappunto! La nostra presentazione era al di sotto del cost cap”

SportFair

La FIA, finalmente, ha parlato sul caso budget cap: “Oracle Red Bull Racing è considerato in violazione minore e procedurale e di spesa eccessiva dei regolamenti finanziari“, recita la nota della Federazione.

Per quanto riguarda le sanzioni bisogna ancora attendere, ma intanto il team di Milton Keynes ha risposto con un comunicato ufficiale: “prendiamo atto con sorpresa e disappunto delle conclusioni della FIA in merito a una ‘infrazione di spesa minore’, la nostra presentazione per il 2021 era al di sotto del cost cap, quindi abbiamo bisogno di ricontrollare con attenzione le conclusioni della FIA, visto che la nostra convinzione resta che i costi rilevanti siano inferiori all’ammontare del cost cap 2021. Nonostante le congetture e il posizionamento di altri, c’è ovviamente un procedimento da seguire sotto le regole della FIA, che noi seguiremo rispettosamente mentre consideriamo tutte le opzioni a nostra disposizione“.