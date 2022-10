Caso Budget Cap, la Red Bull potrebbe ‘cavarsela’ patteggiando: Mercedes e Ferrari pronti a protestare

SportFair

La FIA si è pronunciata: pochi giorni fa la Federazione ha comunicato l’analisi sulle spese dei team nella stagione 2021, confermando le voci dello sforamento del budget cap da parte della Red Bull.

Il team di Milton Keynes ha risposto con una nota ufficiale con la quale si è detto sorpreso e in disappunto, ha fatto intendere di voler andare oltre, ma un procedimento per vie legali potrebbe solo ritorcersi contro la scuderia.

La Red Bull, dunque, potrebbe solo patteggiare con la Federazione, ammettendo così di aver superato il tetto massimo di spesa, facendo così infuriare i team avversarsi. Secono Il Corriere dello Sport, infatti, “se Red Bull avesse sgarrato di due milioni potrebbe chiudere la questione pagando alla FIA il quintuplo, quindi dieci milioni. E comunque non sarebbe giusto perché sancirebbe il diritto di barare pagando un condono. In Mercedes ne hanno già parlato e, se fosse davvero questo il punto di caduta, la Stella è pronta a programmare extra budget e relativa multa per recuperare prestazione e tornare al vertice”.

Cosa succederà? Non resta che attendere per scoprirlo.