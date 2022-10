Caso Budget cap, il tweet ironico dell’ex ingegnere Red Bull: “licenziati tanti colleghi per poi infrangere comunque le regole”

SportFair

L’attesa è terminata: questo pomeriggio la FIA ha comunicato una parte delle sue conclusioni sull’analisi delle spese dei team della scorsa stagione.

E’ stato confermato il superamento del tetto massimo di spesa da parte di Red Bull e sul web sono stati infiniti i commenti e le reazioni. Tra questi non è passato inosservato il tweet ironico di Daniel Drury, ex Senior Systems Engineer proprio di Red Bull. Daniel ha ricoperto questo ruolo dal 2016 fino a febbraio 2022 e non ha risparmiato la Red Bull: “sono deluso, arrabbiato, e provo emozioni contrastanti. Farò un altro video giovedì pomeriggio quando, si spera, avremo qualche dettaglio in più. Sono molto felice di aver assistito al licenziamento dei colleghi per poi, comunque, infrangere le regole“.