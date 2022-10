Caso Budget Cap, Horner durissimo: “non sentiamo il bisogno di scusarci”

SportFair

La FIA ha fatto finalmente chiarezza oggi sul caso Budget Cap: la Federazione ha comunicato i dettagli, la cifra di sforamento della Red Bull e le sanzioni.

A seguito della comunicazione della FIA, Christian Horner ha tenuto una conferenza stampa in Messico, alcune ore prima delle prime sessioni di prove libere del nuovo weekend di gara, nella quale ha risposto alle domande dei media.

Horner non ha risparmiato i rivali, che nelle scorse settimane hanno rilasciato dure chiarazioni contro Red Bull, chiedendo alla FIA dure sanzioni. “Scuse? Non c’è stata alcuna intenzione, non c’è stata disonestà e certamente non c’è stato alcun imbroglio, come è stato sostenuto da alcuni. Quindi, non sentiamo il bisogno di scusarci”, ha dichiarato il team principal Red Bull.

“Abbiamo imparato la lezione, ma abbiamo anche subito un pestaggio pubblico da altri team. I nostri piloti sono stati fischiati nei circuiti. Il danno alla reputazione è stato significativo e ora è il momento di smetterla e di andare avanti. Casomai, dovrebbero essere gli altri team a scusarsi per le affermazioni che hanno fatto. Non ci scusiamo per le nostre prestazioni e per il modo in cui abbiamo attaccato. Prendiamo atto che ci sono lezioni da imparare e che sono stati commessi degli errori nella nostra presentazione: con il senno di poi e con una visione a 20/20 tutti possono essere degli specialisti“, ha affermato ancora Horner.

“Quando siamo arrivati a Singapore eravamo sorpresi e scioccati nel sentire tutte le insinuazioni. Non sappiamo da dove siano uscite le cifre che hanno indicato gli altri team. Noi siamo stati estremamente aperti con la FIA e pensavamo di aver risposto. Ovviamente siamo al primo anno di questo processo. Era nuovo per noi e per loro. Ci aspettavamo di affrontare un processo di revisione”,ha concluso.