Caso budget cap, dal Giappone il retroscena: la FIA ha rinviato la comunicazione dei bilanci 2021 ben tre volte

Il weekend di gara del Giappone è iniziato: i piloti della Formula 1 hanno disputato le prime due sessioni di prove libere e domani scenderanno in pista per le attese qualifiche.

Domenica Verstappen e la Red Bull potranno festeggiare per il secondo titolo iridato dell’olandese, che si gioca il suo secondo match point e con vittoria e giro veloce si conferma matematicamente campione del mondo, ma intanto non si fa altro che parlare del caso budget cap.

In attesa di avere notizie dalla FIA lunedì 10 ottobre, trapelano retroscena interessanti. Secondo la BBC, infatti, ha riferito che quello di pochi giorni fa è stato addirittura il terzo rinvio della Federazione sui bilanci 2021 dei team di F1.

Le squadre, inftti, erano state avvisate che avrebbero ricevuto la documentazione il 30 settembre, ma la FIA ha rimandato a lunedì 3 ottobre. Poi un nuovo rinvio a mercoledì 5 ottobre e infine a lunedì 10.

La comunicazione, qualora non ci fosse un nuovo rinvio, dovrebbe arrivare ai team mentre si troveranno in viaggio per tornare a casa dal Giappone.