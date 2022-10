Capolavoro di Oliveira in Thailandia, un 3° posto che vale una vittoria per Bagnaia

SportFair

Dopo l’errore di Motegi, Pecco Bagnaia ha capito che, per poter lottare fino alla fine per il titolo iridato, non deve prendersi troppi rischi. Così, oggi, a Buriram, l’italiano della Ducati ha gareggiato con la testa, pensando solo a portare a casa punti preziosissimi per la lotta Mondiale.

Il Gp della Thailandia non è stato cauto oggi con i piloti mettendoli in difficoltà: la gara è iniziata con un’ora circa di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo. Un forte acquazzone ha costretto la Race Direction a far slittare la partenza.

Una volta cessata la pioggia, la safety car prima e i piloti stessi dopo, hanno valutato le condizioni della pista e finalmente i campioni delle due ruote si sono potuti schierare in griglia di partenza.

Bezzecchi ha mantenuto la leadership per poci, prima di scivolare e perdere posizioni e lasciare spazio alle Ducati di Miller e Bagnaia e a Miguel Oliveira. Partenza disastrosa per Quartararo, subito scivolato nelle retrovie.

Una gara interminabile, con Miller e Oliveira in lotta per la vittoria, e Bagnaia che ha dovuto sudare, in un circuito a tratti asciutto e a tratti bagnato, per lasciarsi alle spalle Marquez e Zarco e chiudere in terza posizione.

Alla fine a spuntarla è stato il portoghese della KTM, che sale sul gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle le Ducati di Miller e Bagnaia. Un terzo posto, quello del torinese della Ducati, che vale come una vittoria considerando lo zero di Quartararo e che permette a Bagnaia di portarsi a -2 punti dal leader del Mondiale.

Quarto Zarco, davanti a Marc Marquez e Bastianini, mentre Aleix Espargaro ha chiuso in undicesima posizione.

Le parole dei top-3

Oliveira: “è stata una gara lunga, ma non mi lamento, ogni volta che abbiamo la possibilità di girare sul bagnato io sono velocissimo, ho cercato di stare con i piedi per terra, di partire bene. Sono felicissimo di questo risultato”.

Miller: “spingevo tantissimo, non ho lasciato andare fino all’ultimissimo giro, ho avuto un po’ di problemi all’ultimo settore. C’era un po’ di zona asciutta e ho preso quella traiettoria lì, ma Miguel è stato bravissimo fin dall’inizio, non è facile, soprattutto in queste condizioni. Io ce l’ho fatta e sono contento di essere a questo punto in campionato“.

Bagnaia: “sono davvero felicissimo, è come una vittoria per me, il mio primo podio sul bagnato, sono contentissimo, Vorrei ringraziare Jack, che prima della gara mi ha motivato, sono davvero felice per il risultato”.