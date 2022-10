Budget Cap, violazione minore per Red Bull: le sanzioni previste

SportFair

E’ arrivata la decisione della FIA sul Budget Cap della Formula 1. Come riporta il comunicato Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team è considerato in violazione procedurale del regolamento finanziario mentre Oracle Red Bull Racing è considerato in violazione minore e procedurale e di spesa eccessiva dei regolamenti finanziari. Cosa rischia la Red Bull? Il riferimento è alla stagione 2021/2022, conclusa con la vittoria di Verstappen su Lewis Hamilton.

Le eventuali sanzioni previste per la “violazione minore” del budget cap