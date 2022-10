Budget Cap, Toto Wolff potrebbe saltare il Gp del Giappone: ma in caso di provvedimenti troppo leggeri…

SportFair

Il weekend di gara di Singapore ha dato il via ad una lunga serie di polemiche legate al budget cap e al presunto superamento del limite consentito da parte di Red Bull. I team vogliono avere le idee chiare e pretendono trasparenza da parte della FIA e anche provvedimenti severi qualora ce ne fosse bisogno.

Wolff è stato durissimo e in vista del prossimo appuntamento, il Gp del Giappone, dove la Red Bull potrebbe festeggiare il titolo di Max Verstappen minaccia di far sentire ancora la sua voce.

Il team principal Mercedes è ancora in dubbio se viaggiare per il Giappone o restare a Brackley, ma la decisione è rimandata a domani: Wolff sceglierà cosa fare solo dopo la comunicazione della FIA sul caso Red Bull. Nel caso in cui la Federazione prendesse una decisione troppo leggera, Wolff partirà per il Giappone per aumentare la pressione mediatica sulla Red Bull.