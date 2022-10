Respinto il ricorso di Brittney Griner: condannata a nove anni di carcere

SportFair

Il tribunale russo ha respinto il ricorso di Brittney Griner e dei suoi avvocati, condannando la giocatrice a nove anni di carcere per possesso di droga.

L’otto volte all-star con il Phoenix Mercury nella WNBA, nonché due volte medaglia olimpica, è stata condannata il 4 agosto. La polizia russa ha detto di aver trovato contenitori di vaporizzatori contenenti olio di cannabis nel suo bagaglio all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca.

Il tribunale di Mosca si è pronunciato martedì, confermando così la condanna a nove anni. In questa stessa azione, lo stesso tribunale ha indicato che il tempo in carcere è influenzato dalla presa in considerazione del suo tempo in detenzione preventiva. La spiegazione chiarisce che un giorno di detenzione preventiva viene contato come 1,5 giorni di carcere, quindi matematicamente la giocatrice sconterà circa otto anni di carcere. Il governo americano non si è ancora espresso a riguardo.