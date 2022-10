Briatore sul caso Perez: “Fia inadeguata, io avrei spaccato tutto”

SportFair

Continuano ad arrivare le reazioni dopo il GP di Formula 1 a Singapore. La gara si è conclusa con la vittoria di Sergio Perez, poi le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Il leader del Mondiale Verstappen ha chiuso al settimo posto, la vittoria del titolo è stata rimandata almeno di una settimana. Il finale di gara ha scatenato tante discussioni, Perez è finito sotto investigazione per il comportamento in regime di Safety Car.

La decisione non è arrivata a gara in corso, anzi addirittura tre ore dopo l’arrivo. Il pilota della Red Bull è stato penalizzato solo di 5 secondi ed è riuscito a confermare la prima posizione. Sull’argomento ha deciso di intervenire Flavio Briatore. “Alla Fia c’è della gente inadeguata. Ad ogni gara abbiamo un problema, anche ieri lo stesso. Se c’era stata un’infrazione perché aspettare delle ore quando con tutta la parte tecnica a cui attingere si può decidere in un minuto? Non è colpa della F1, ma della Fia, bisogna assolutamente cambiare. Si può rovinare una gara, lo spettacolo e incidere sul mondiale”, ha detto l’ex team manager a LaPresse.

“La Fia è una azienda e come tale per andare avanti bisogna che si avvalga di persone giuste e adatte. Ha quasi 200 dipendenti e aziende di questo tipo devono essere gestite da manager capaci ed ogni settore deve averne. In questo momento non c’è questo tipo di qualità. La Fia deve essere gestita da professionisti, questo è fondamentale. Il presidente deve decidere. L’importante è che ci sia una federazione che sia all’altezza della F1. Perché prima non accadeva? Perché c’erano appunto dei professionisti, semplice”.

Poi conclude: “se la Ferrari deve farsi sentire di più? Io ieri avrei spaccato il computer. Ognuno ha il suo sistema di gestione. Quello che posso dire è che quanto fatto ieri non fa bene allo sport e allo spettacolo. C’è stato anche il podio, metti che non ci fossero stati i 5′ avrebbe vinto la Ferrari dopo due ore. Non esiste. Più facile per la Fia decidere con la Ferrari di Leclerc a 7″ da Perez? Assolutamente, ma se decidevano subito magari Leclerc faceva un’altra gara”,