Botta e risposta tra Honda e Team Gresini sui social: “quali sono gli ordini per domenica?” | FOTO

La stagione 2022 di MotoGP sta per volgere al termine. Il 6 novembre i piloti si ritroveranno a Valencia per l’ultima, decisiva, gara della stagione. A Pecco Bagnaia bastano due soli punti per laurearsi campione del mondo per la prima volta.

In attesa di scoprire come il campionato 2022 terminerà, sui social spuntano dei botta e risposta tra team di fuoco. Scintille tra Honda e Team Gresini su Twitter. Il team Repsol ha postato un tweet in vista dell’ultimo round di Valencia: “ci siamo svegliati ricordandoci che manca solo una gara“.

Il team Gresini ha provocato la squadra di Marquez e Pol Espargaro con una risposta pungente: “dovreste essere felici che la stagione stia finendo”, alludendo ovviamente al 2022 difficile e senza buoni risultati della squadra rivale.

Honda, poi, ha risposto con un argomento chiacchieratissimo, ovvero gli ordini di scuderia in casa Ducati: “quali sono gli ordini per domenica?”, ha punzecchiato il team Repsol riferendosi al presunto ordine dato a Bastianini domenica scorsa in Malesia e al ruolo che potrebbero avere le tante moto del team di Borgo Panigale a Valencia.